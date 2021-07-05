«Горжусь тобой!»: Бледанс поздравила с днем рождения старшего сына от израильского бизнесмена

Николаю, который живет с отцом в Израиле, исполнилось уже 27 лет.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в Instagram тепло поздравила с днем рождения своего старшего сына Николая. Ему 5 июля исполнилось уже 27 лет. Она разместила серию редких фотографий с наследником и своими родственниками — мамой и сестрой.

«Сегодня день рождения моего первенца — сына Николая. Ему сегодня 27 прекрасных лет! Пожелаем моему мальчику здоровья и успехов во всем. Сын мой, Коленька, я очень горжусь тобой! Ты очень сильный и очень нежный одновременно! У тебя много возможностей — ты получил лучшее образование. А теперь ты сам выбираешь свои пути. Пусть сбудется все, что ты задумал! Пусть ангелы-хранители всегда ведут тебя по жизни, мое сердце». Эвелина Бледанс

«С днем рождения вашего наследника», «Какой он у вас прекрасный и очаровательный мальчишка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сына Николая Эвелина Бледанс родила в 1994 году. Его отец — второй муж актрисы, израильский бизнесмен по имени Дмитрий. Кстати, наследник звезды живет в Израиле с 2012 года.

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