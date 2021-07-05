«Держитесь подальше!»: принца Гарри и Меган Маркл не хотят видеть на балконе Букингемского дворца

В следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления. По этому случаю в Великобритании пройдет ряд мероприятий и объявлены четырехдневные выходные. Празднества запланированы со 2 по 5 июня. Ожидается, что Меган Маркл и принц Гарри лично приедут поздравить королеву, а это значит, что они вместе с остальными членами королевской семьи будут наблюдать за праздником с балкона Букингемского дворца. Только вот лондонцы не хотят их там видеть. Об этом пишет Express.

Таблоид провел опрос среди своих читателей, результаты которого неутешительны для Сассекских. Из 12 021 проголосовавших, 10 901 или 90 процентов не хотят видеть Меган и Гарри на балконе рядом с Елизаветой II.

«Празднование юбилея королевы — это государственное, а не частное семейное мероприятие, поэтому им не место на балконе. Если у них есть хоть немного здравого смысла, то они будут держаться подальше от королевы», — цитирует издание читателей.

Ранее стало известно, что Меган и Гарри планируют приехать в Лондон в сентябре этого года для того, чтобы отпраздновать день рождения принцессы Дианы.

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