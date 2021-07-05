«Наш директор – Арсюха»: Плющенко продемонстрировал отцовские чувства с младшим сыном на руках

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram разместил очень красивый кадр. На фотографии она запечатлен вместе с младшим сыном Арсением в своих владениях около особняка. Двукратный олимпийский чемпион взял ребенка на руки, поднял над головой и, судя по всему, готовится его расцеловать.

«Наш директор – Арсюха», — подписал кадр спортсмен. «Это точно. Малыши всегда директоры. Пусть растет вам на радость», «Что за красота и любовь. Вы все-таки самый лучший на свете папа», «Милое фото. Сразу видно, что Евгений безумно любит своего наследника», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что младший сын в семье Евгения Плющенко и его жены продюсера Яны Рудковской появился на свет в сентябре 2020 года. Его выносила суррогатная мать. Также у Плющенко и Рудковской есть общий сын Саша. Ему уже восемь лет. Он занимается фигурным катанием на профессиональном уровне. Кроме того, у Плющенко есть сын Егор от первого брака с Марией Ермак.

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