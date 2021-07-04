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Маленькие шаги к примирению: принцы Уильям и Гарри нашли общий язык

Такого мнения придерживаются некоторые королевские эксперты.

Маленькие шаги к примирению: принцы Уильям и Гарри нашли общий язык
Принц Гарри и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Несколько дней назад принц Уильям и принц Гарри открыли памятник принцессе Диане. Статуя установлена в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца – любимом месте отдыха покойной леди Ди. На мероприятии, которое прошло в узком семейном кругу, родные братья улыбались, излучали хорошее настроение и мило болтали. Именно поэтому некоторые королевские эксперты считают, что Уильям и Гарри наконец-то нашли общий язык, а мероприятие стало шагом к примирению.

«Я думаю, Диана была бы расстроена таким поведением братьев. Она, вероятно, сказала бы: «Мальчики, что бы не случилось, держитесь вместе», — цитирует The Mirror королевского эксперта Кэти Николл.

Напомним, раскол между братьями произошел после того, как принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских обязанностей. Ситуацию усугубили ряд откровенных интервью, которые принц Гарри давал американским СМИ минувшей весной.

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