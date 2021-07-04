«Большой у Коли»: Николай Басков позировал в одних плавках на надувном фламинго

Певец Николай Басков похвастался стройным телом в плавках. Примечательно, что знаменитость позировал на надувной розовой птице.

Басков вспомнил строчки из известной песни про фламинго. Их он поместил в комментариях под эффектным фото. 44-летний Николай не постеснялся сфотографировать себя в полураздетом образе. Поклонники оценили откровенный кадр. Не оставил без внимания Баскова даже спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:

«Большой у Коли, огромный…Фламинго».

Отметим, что Николай позировал, лежа на спине. Артист изогнулся в сексуальной позе. Интересная задумка фото впечатлила многих фанаток исполнителя. Они оставили чувственные комментарии для исполнителя.

«Вау! Я в обмороке! Коля, Вы что с нами делаете? Какой красавец!!!», «Дитя порока», «Дитя заката… В отличной форме! Шикарного отдыха», «Николай, Николай не могу разлюбить твой лалилалай», «Я залипла, отлепите, пожалуйста», «Какой мужчина», «Блин, надо тоже худеть. Колькин молодцом прям, Николай!», «Рано вам еще о закате думать!», «Красиво жить не запретишь», «Коленька, солнышко, ты просто такой красивый и классный» — восхитились Басковым его поклонники.

Смотрите также: