«Жаришка»: Рита Дакота показала бэкстейдж горячей съемки с возлюбленным

Исполнительница Рита Дакота продемонстрировала видео чувственных прикосновений ее бойфренда. Ролик с бэкстейджа знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Певица отметила, что новая фотосессия с ее возлюбленным — актером Федором Белогаем — получилась очень страстной и возбуждающей. Рита облачилась в салатовый кроп-топ с разрезами на пышной груди. Также исполнительница нарядилась в велосипедки такого же цвета, которые подчеркнули сочные бедра Дакоты.

Федор отдал предпочтение кожаной куртке-косухе Balenciaga, кипенно-белой футболке и брюкам из светлого денима. К слову, парочка подобрала похожую обувь — черные ботинки на высокой подошве.

«Бэкстейдж с недавней съемки огненной. Ждете?», — написала Рита в комментариях под видео.

Поклонники артистки отметили, что страстные поцелуи выглядят очень маняще. А некоторым и вовсе показалось, что Дакота соревнуется с бывшим избранником -музыкантом Владом Соколовским. Так как недавно артист тоже публиковал подобное видео.

«Ох, у Федора глазки так и тянутся к вырезу на кофте», «У Влада то же самое, это игра какая-то?», «У вас соревнование с Владом?», «У Соколовского видос с поцелуйчиками недавно вышел тоже»,«Воу, воу, воу, полегче! Жаришка», — отметили фанаты Дакоты.

А сам Соколовский порадовался за экс-возлюбленную:

«Красавчики».

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