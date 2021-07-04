«Эффектно»: Анфиса Чехова прикрыла прелести подушкой

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анфисы Чеховой появилась совместная фотография знаменитости с ее собакой. Примечательно, что красавица позировала нагишом, прикрывшись подушкой.

Телеведущая выгнулась в сексуальной позе, закинув одну ножку на длинную подушку белоснежного оттенка. Анфиса приоткрыла красивый вид на эффектные бедра и зону декольте. Полураздетая звезда позировала с ослепительной улыбкой. Чехова крепко сжимала в руках подушку, а рядом с ней лежал ее питомец. Собака по кличке Картошка отдыхала, как и ее хозяйка.

Поклонники Анфисы признались, что были восхищены нежным образом сексуальной телеведущей. Они оставили положительные комментарии под фото:

«Смотрю на вас и делаю вывод, что не стоит загонять себя диетами, нужно уметь выглядеть великолепно и аппетитно и не греметь костями», «Фото эффектно! Девушка прекрасна, ухожена! Чтоб все женщины так ухаживали за собой!», «Вот это бедра!», «А как, Анфиса, к Вам хочется!», «Секси», «Красотка! Просто глаз не оторвать!», «Вы для меня воплощение сексуальности».

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