«Ох, какая!»: Анна Нетребко в гипюровой тунике засветила «ложбинку греха» на Средиземном море

Анна Нетребко является одной из самых известных артисток. Ее голос мечтают услышать миллионы фанатов. Обычно она гастролирует целый год. Но из-за пандемия даже ей пришлось делать перерыв в творчестве. Лишь в этом году она стала часто летать в Россию, а теперь и снова выступает в Европе. Оперная дива всегда тщательно подбирает образы для появления на публике. Она всегда получает массу комплиментов.

В июле Анна оказалась на Сардинии. Она отдыхает на курорте с мужем Юсифом Эйвазовым. Певица сначала не делилась снимками, но потом устроила целую фотосессию в модных нарядах. А вечером 3 июля она прогулялась у виллы в черном купальнике и белой тунике из гипюра. Шляпка и солнцезащитные очки дополняли ее пляжный лук. Нетребко показала Средиземное море. Она также засветила роскошный бюст в полупрозрачном наряде с кружевом.

Своим поклонникам оперная дива отправила воздушный поцелуй. Они, к слову, были поражены тем, как роскошно выглядит артистка. Многие вновь осыпали ее комплиментами. Примечательно, что Анна редко оголяется и даже декольте показывает не часто. «Вау, вот это дива», «А вы прям дама на миллион», «Красота неописуемая», «Вы в красоте», «Ой, в купальнике! Давайте фото», «Ох, какая! Слов нет», «Какова красота», «Вас сложно не узнать», — стали писать пользователи Сети.

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