«Кубики видны! Фитоняшка»: Ани Лорак в джинсах с лампасами сразила поклонников загорелыми формами

Ани Лорак в 42 года может дать фору многим сверстницам. Она обладает стройной фигурой и выглядит намного моложе своих лет. У певицы подрастает дочка София, а вот с мужем Муратом Налчаджиоглу она давно развелась. Девушка не рассказывает о личной жизни. Когда она путешествует, то делится кадрами только с наследницей. Примечательно, что она любит одеваться очень женственно. При этом все чаще звезда позволяет любоваться ее фигурой.

В последнее время Лорак не упускает возможности выступить. После фестиваля «Жара», где она блистала в роскошных нарядах, певица дала несколько концертов. 3 июля она приехала на очередное выступление. Девушка запечатлела себя в гримерке. Она предстала в кроп-топе черного цвета и джинсах с лампасами. Ее образ дополнили кроссовки. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) показала свой загорелый пресс, а топ облегал пышный бюст.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие не скрывали восхищения и осыпали ее комплиментами. «Роковая дива», «Это надо иметь такой пресс», «Конфетка», «Фитоняшка наша», «Прям кубики видны! Фитоняшка», «Какая роскошная», «Такой живот не стыдно показать», «Хочу такой живот», «Кукольная фигурка», — прокомментировали кадры подписчики.

К слову, позже Лорак предстала уже в своем сценическом наряде. Она покрасовалась в мерцающем костюме с брюками клеш. Наряд пудрового оттенка еще сильнее подчеркнул ее загар.

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