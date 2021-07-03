«Господи, какая же сочная»: Анна Седокова обнажила наливную грудь в миниатюрном лифе

Анна Седокова уже давно строит сольную карьеру. Она покинула группу «ВИА-Гра», но девушка по-прежнему обладает притягательной внешностью. За плечами певицы несколько браков. Она растит троих детей от разных мужчин. Но это не помешало ей обрести счастье с молодым баскетболистом Янисом Тиммой. В прошлом году они сыграли свадьбу. Спортсмен во всем поддерживает артистку. Даже ее откровенные наряды не смущают мужчину.

Недавно пара отдохнула в Греции. Там Анна то и дело носила облегающие платья, а также купальники. Порой сам Янис позировал с ней на фото. А теперь девушка опубликовала пикантный кадр, сделанный на кухне в доме в Майами. Она предстала в шортах из денима и лифе от купальнике. Миниатюрный бюстгальтер подчеркнул ее наливную грудь. Седокова игриво похвасталась бронзовым загаром и изящной фигурой.

Поклонники были сражены тем, как выглядит многодетная мама. Многие осыпали комплиментами певицу, у которой идеальный пресс и роскошное декольте. «Зачем раками прижимать груди? Смешно выглядите очень», «Шикарный пресс», «Просто супер женщина! Это ведерко так дополняет образ», «Господи, какая же сочная», «Груди прям вываливаются», «У вас лифа поменьше нет?», «Что за вид?», «Срам какой-то», — прокомментировали пост подписчики.

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