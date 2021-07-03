А кроха в купальнике в горох: 50-летняя Кудрявцева в розовом бикини поплескалась в бассейне с дочкой

Телеведущая проводит время в Сочи с семьей. Она не постеснялась блеснуть формами.

Лера Кудрявцева не так давно отметила свой юбилей. Многим поклонникам было сложно поверить, что улыбчивой блондинке исполнилось 50 лет. Сама она заверила, что в ее пороховницах еще есть порох. Не удивительно, что телеведущая счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает двухлетняя дочка Мария. Не так давно супруги решили вывести ребенка в балетный лагерь в Сочи.

Если первые дни Лера делилась трогательными кадрами с занятий наследницы, то теперь она решила насладиться отдыхом. В соцсети телеведущая поделилась кадрами, на которых плавает в бассейне. Она предстала в розовом лифе и лимонных шортах прямо в воде. Ее волосы были подвязаны желтой косынкой. Кудрявцева засветила упругий бюст в воде.

Потом она стала плескаться с Марией. Девочка была в модном розовом купальнике в горох. На ее голове была панамка с цветком. Звездная мама помогала крохе плавать, а также подкидывала ее в бассейне, чтобы малышка могла нырнуть.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева в 50 лет. Многие одарили ее комплиментами. «Какое чудное фото», «Лера, красотка!», «Какая крутая», «Машка счастливая», «Вот это куколка у тебя растет», «А ты ух. Какая мамасита», «Прекрасная фигурка», «Нестареющая Барби», «Такой красотой любоваться и любоваться», «Лерка, отдыхай», «Розовый купальник, класс», — прокомментировали пост подписчики.

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