«Сладкая ложбинка»: Гагарина в мерцающем мини-платье с глубоким декольте обнажила изящный бюст

Полина Гагарина недавно вернулась из отпуска. Певица провела время в Греции, где смогла отдохнуть с дочкой Мией и сыном Андреем. Певица не скрывает, что купаться и загорать порой надоедает, поэтому она также устраивала морские прогулки на яхте. Но теперь девушка снова находится в Москве. Первым делом она увиделась с Екатериной Варнавой. Они вместе посетили Большой театр, где насладились балетом.

А накануне Полина дала свой первый концерт после фестиваля «Жара». Она выступила в Shore House рядом с Красногорском. На сцене девушка появилась в мерцающем мини-платье с глубоким декольте и на шпильках. Она исполнила своих хиты перед публикой, засветив рельефные ноги и изящный бюст. Среди зрителей была Ирина Дубцова. Она осыпала коллегу комплиментами.

«Полиныыч! Моя ты блистательная!» — заявила артистка.

Гагарина зажигательно двигалась и спела хит «Меланхолия», а также другие известные композиции. Поклонники тепло встретили певицу. Многие были поражены не только ее вокалом, но и безупречной внешностью.

«Безумно красивая», «Мерцаешь как звезда в небе», «Хрупкая и такая нежная», «Как такой голос в вас помещается», «Очень милая», «Блондинка на миллион», «Ох, сладкая ложбинка», «Как хороша», «Можно любоваться вечно», «Прекрасная Полечка», — прокомментировали пос подписчики.

Смотрите также: