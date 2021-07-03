«Какая прелесть»: беременная Мария Горбань устроила «жаркие» танцы возле бассейна

Экранная жена Дмитрия Нагиева — Мария Горбань — разместила на своей странице в Instagram кадры с грациозными танцами в мини-бикини. Несмотря на беременность, знаменитость продолжает радовать поклонников эффектными формами.

Напомним, что в последнее время артистка находится в Майами, штате Флорида. Мария улетела рожать в Америку. И пока малыш еще не родился, Горбань наслаждается солнечной погодой и отдыхом.

«Волны моря обнимают корабли, а ты любишь ли меня-а?», — написала Мария в комментариях к своему ролику.

На видео актриса в молочной шляпке с круглыми полями, накидке темно-синего цвета с принтом и купальнике цвета оливы изящно прошлась вдоль бассейна. Горбань добавила пару манящих танцевальных движений и эффектно продемонстрировала не только большой животик, но и пышную грудь.

Поклонники артистки, глядя на форму живота Марии, предположили пол будущего ребенка:

«Это мальчик 100%», «Какая хорошенькая!», «Какая прелесть», «Беременная женщина-красивая женщина! Люблю беременность, такое прекрасное время», «Ого… Наследник должен быть — по форме животика», «Маша, Вы такая умничка, такая живая и в таком прекрасном положении», «Маша! Какая же красотааа! Тонкие ножки и животик такой», «Мальчишка там».

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