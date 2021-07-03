«Офигенно на тебе»: Алена Водонаева похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте

Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева опубликовала в своем микроблоге фотоотчет с дня рождения. Примечательно, что в ресторане знаменитость появилась в платье с непростительно откровенным вырезом.

Телеведущая отмечала 39 лет. Алена отдала предпочтение трендовому розовому цвету, который все чаще появляется на модницах российского шоу-бизнеса. Достаточно вспомнить наряды последних музыкальных фестивалей, чтобы убедиться в этом. Так, певица Юлия Ковальчук вышла на ковровую дорожку премии Муз ТВ в костюме ярко-розового цвета. А исполнительница Нюша там же продемонстрировала платье цвета нежно-розового зефира. Также телеведущая Ксения Бородина похвасталась платьем трендового оттенка на церемонии RU.TV.

Что касается наряда Водонаевой, тут Алена сделала акцент на пышном бюсте. Знаменитость подчеркнула фигуру корсетом. Он эффектно показал сочные формы телеведущей. Она дополнила мини-платье ярко-розовыми сумочкой и босоножками, а волосы собрала в пучок. Из аксессуаров на Водонаевой был кулон с огромным синим сердцем.

«Грудь хочет вырваться из платья», «Платье очень офигенно на тебе смотрится», «Шикарный розовый, а синее сердечко как из «Титаника»», «Розовый шатенкам очень к лицу», — восхитились нарядом Алены ее поклонники.

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