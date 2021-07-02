Ангельская нежность: Климова в струящемся платье в пол цвета молока подчеркнула хрупкую фигуру

Актриса на съемках в Минске предстала в образе невесты со светлыми локонами.

Екатерина Климова не скрывает, что следит за своей внешностью. Актриса в 43 года может похвастаться стройной фигурой. Более того, она выглядит моложе многих сверстниц. Звезда фильма «Мы из будущего» успевает не только строить карьеру, но и воспитывать детей: Корнея, Матвея от Игоря Петренко и Изабеллу от Гелы Месхи. Старшая наследница Елизавета давно живет самостоятельно. Поклонники отмечают, что у артистки хорошие гены.

Недавно Климова приняла участие в фотосессии. Она примерила платье в стиле бэби-долл. А вот теперь актриса находится в Минске на съемках фильма. Девушка предстала с белыми локонами, что бывает редко. Она также облачилась в белоснежное струящееся платье с ниспадающими рукавами. Асимметричная юбка позволила показать стройные ноги, а необычный крой с завышенной талией сделал фигуру актрисы еще стройнее.

Нежный образ невесты привел в восторг поклонников Екатерины. Внутренняя часть платья была короткой, а внешняя длинной и развивалась на ветру. Туфли на шпильке дополнили ее аутфит.

«Какая красотка», «Очень нежная», «Какая девушка», «Ангел во плоти», «Такая вы женственная, хрупкая, прекрасная», «Невероятное платье», «На вас так и хочется смотреть», «Как мимолетное видение прекрасна», «Красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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