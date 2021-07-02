Русалочка: 56-летняя Алена Апина показала стройную фигуру в купальнике

Экс-солистке группы «Комбинация», исполнительнице хитов «Ксюша – юбочка из плюша», «Он уехал прочь на ночной электричке» Алене Апиной 23 августа исполнится 57 лет. Но при этом популярную в 90-х годах прошлого века вокалистку никак нельзя назвать пожилой дамой. Алена Апина прекрасно выглядит, что доказала, представ в купальнике.

Звезда запечатлелась в полный рост на берегу Каспийского моря в столице Дагестана, Махачкале. В кадре можно отлично рассмотреть, как великолепно сложена Алена Апина. У нее пышная грудь, тонкая талия, плоский животик и стройные ножки. Словно ей не 57, а 27 лет!

Под снимком Алена Апина пожаловалась на организаторов своих выступлений в Геленджике и Анапе, из-за которых сорвались ее концерты и не состоялась поездка на Черное море.

Поклонники поспешили поддержать певицу и осыпали ее комплиментами.

«Алена, потрясающе выглядите!», «Фигурка – супер», «Ого! Фигурка, красотка! Горжусь», «Аленушка, какая вы красавица». «Вы в прекрасной форме! Все такая же, как в 17 и так далее, лет», — восхитились Аленой Апиной ее преданные фанаты.

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