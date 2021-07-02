С акцентом на декольте: Гагарина в силуэтном платье сливочного цвета предстала у своего особняка

Певица решила покрасоваться в новом наряде. Она даже сама себе посвистела.

Полина Гагарина недавно отдохнула в Греции. Несколько недель она провела на курорте с дочкой Мией и сыном Андреем. Артистка не скрывает, что в отпуск ездит редко, поэтому она наслаждалась каждым солнечным днем. А теперь певица вернулась к привычной насыщенной жизни в Москве. Накануне она посетила Большой театр, где увидела балет «Чайка», а также поужинала с Екатериной Варнавой.

А теперь перед очередным концертом Полина решила похвастаться новым нарядом. Она покрасовалась на крыльце у своего особняка. Девушка облачилась в силуэтное мини-платье сливочного цвета и в золотых босоножках на шпильке. Элегантный наряд дополнила сумочка Yves Saint Laurent. Платье с глубоким декольте позволило Гагариной блеснуть грудью, а также подчеркнуть загорелые ноги. Она продефилировала к машине.

«Когда все приходиться делать самой! Даже свистеть самой себе», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 34-летняя певица. «Самые красивые ножки, ну и голос просто невероятный», «Ну очень красивая», «Элегантная и женственная», «Ух ты, какая!», «Грудь дома забыла», «Ну просто красотка»,«Полина! Просто ухх», «Маленькая грудь, зато своя», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Гагарина редко носит платья с глубоким декольте, а вот акцент на ноги делает регулярно.

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