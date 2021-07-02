По-простому: Валерия в платье-халате с ромашками увиделась с сыном Арсением и невесткой

Валерия не скрывает, что дорожит своей семьей. Она уже давно живет в браке с Иосифом Пригожиным. А от прошлых отношений у нее есть трое детей: Анна, Артемий и Арсений Шульгины. Со всеми наследниками она поддерживает теплые отношения. В последнее время артистка много работала. Она выступила на фестивале «Жара», а также побывала на празднике у Филиппа Киркорова. Однако свой выходной звезда посвятила родным.

2 июля Валерия опубликовала снимки, на которых позировала с сыном Арсением, а также невесткой Лианой. В сопровождении мужа Иосифа Пригожина они посетили исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии, где встретились с микробиологом Александром Гинцбургом. Он рассказал им все, что касается вакцины от коронавируса. К слову, певица облачилась не в элегантный наряд, а простой летний образ.

Артистка предстала в платье-халате голубого цвета с ромашковым принтом и желтым воротником. Поклонники сочли, что такой наряд больше подошел бы для дачи, а не встреч с ученым.

«Я счастлива, что сегодня мне выпал шанс познакомиться с ярчайшим ученым, одним из крупнейших мировых светил, микробиологом академиком Александром Леонидовичем Гинцбургом, возглавляющим НИЦЭМ им. Ф. Гамалеи», — рассказала звезда.

Пользователи Сети отметили, что у певицы красивая невестка. Многие также заметили, что Арсений за последний год возмужал. «Я сначала подумала, что это халат. У меня похожий есть», «А увидела только платье», «Красивая семья», «Что за халат в цветочек, привет из СССР», «Дачный ответ напоминает этот наряд», «Вы с дачи приехали?» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: