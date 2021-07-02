«Находился на грани нервного срыва»: Сергей Беликов из «Самоцветов» рассказал о своем забвении

Невероятно популярный в 70-80-х годах певец и музыкант Сергей Беликов в начале 90-х пропал с радаров поклонников. Поговаривали, что у известного участника ансамблей «Самоцветы» и «Аракс» проблемы с наркотиками, а то и еще хуже. Он перестал появляться на концертах, на телевидении и выпускать всенародные хиты. Что же случилось со сладкоголосым исполнителем?

2 июля артист свеж и бодр появился в программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова и рассказал о том, как неожиданно для себя перестал быть востребованным. По его словам, проблема была не в его пристрастиях, а в негласном запрете на его раскрутку, как сольного исполнителя.

«Это до сих пор загадкой так и остается, потому что никто в итоге так и не сказал в открытую, кто был инициатором… У популярности есть определенные силы инерции, и человек без очередного хита может долго еще существовать просто на своем имени. Но со мной начались какие-то странные, очень тревожные процессы, когда мои новые работы там, где они еще вчера были нужны, оказались не нужны», — рассказал 66-летний Беликов.

Он отметил, что это началось еще до появления Интернета, поэтому, если артиста не было на радио или ТВ, то он для всех «умирал». Музыкант пытался гастролировать, но ощутил, что концертные площадки тоже не желают принимать его из-за давления третьих лиц.

«В Москве я сталкиваюсь с ситуацией, когда мне очень настойчиво в определенных кругах внушают, что мое время ушло, я «сбитый летчик». Я бы, наверное, сломался. Более того, я в тот момент, действительно, находился на грани какого-то нервного срыва, потому что происходящее вокруг я во многом воспринимал, как глумление над собой», — признался Сергей Григорьевич.

В этот тяжелый период музыканта поддержала его жена Елена. Его базовой работы хватало, чтобы семья не голодала, и любовь близких не дала мужчине скатиться к рюмке. А потом, во второй половине 90-х ситуация с концертами улучшилась, и после каждого выступления артиста начали приглашать еще куда-то.

Хотя это временное забвение не прошло для Беликова даром. Он рассказал, что начал страдать от депрессии и из-за этого даже уходил из семьи. В настоящее время гастрольная деятельность музыканта продолжается, его приглашают на концерты ретро-хитов.

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