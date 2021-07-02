«Детка — ты фантастика»: звезда «Молодежки» в алом секси-бикини очаровала роскошным телом

Анна Михайловская с юных лет снимается в кино и сериалах. Девушка воспитывает сына, на днях Мирославу исполнится уже шесть лет. Несмотря на то, что актриса стала мамой, она сумела сохранить стройность и привлекательность. В свои 32 года Анна выглядит скорее как молоденькая девушка. Ее сложно представить в роли взрослой женщины, готовящей ужины и обеды. И все благодаря кукольной внешности артистки — ее пухлым губам, нежному овалу лица.

На одной из фанатских страничек Михайловской появился ее летний кадр, который ранее сама актриса публиковала в личном профиле. Анна позировала на яхте в «купальнике-топлес», блеснув роскошным стройным телом — округлыми плечиками и безупречными длинными ножками с «сочными» бедрами.

«Купальник-топлес», «Речная принцесса», «Хорошечка! Такая милая девушка», «Ох, какая прелестница», «Умница-красавица! А главное — стройняшка», «Ножки божественные», «Такие округлые бедра, а фигурка точеная», «В алом? Цвет страсти», «Детка — ты фантастика», — пишут фолловеры.

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