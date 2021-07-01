Акцент на стройные ножки: певица Леся Кир предстала на публике в юбке из прозрачной органзы

В первый день июля в одном из самых популярных ресторанов Москвы «Гранд Урюк Березка» в Москва-Сити состоялась презентация нового клипа Алеси Кирпы, известной под сценическим псевдонимом Леся Кир, на песню «Я пропала, мама». Продюсером певицы является Михаил Пятышев, который сотрудничает с Михаилом Шуфутинским и Катей Лель.

На презентацию клипа были приглашены звезды шоу-бизнеса, журналисты и близкие друзья восходящей звезды.

Интересна история создания песни «Я пропала, мама». Леся Кир написала ее сама. Но изначально предполагалась, что трек будет исполнять пятнадцатилетняя девушка. Текст из-под пера Леси вышел слишком взрослым и зрелым. Не мудрено, ведь она – мама троих детей!

В итоге, певица решила, что песня останется в ее репертуаре.

В августе на суд публики будет представлена еще одна композиция авторства Леси Кир. В прокат выйдет фильм «Маски», продюсером которого она является. Для картины Леся написала трек «Мы сбросим маски свои», получившийся очень злободневным.

Стоит добавить, что Леся Кир предстала на презентации в очень смелом для мамы троих детей наряде. Она облачилась в яркий топ, сочетав его с юбкой из прозрачной органзы, которая обнажила стройные ножки многодетной мамы.

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