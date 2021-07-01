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Акцент на стройные ножки: певица Леся Кир предстала на публике в юбке из прозрачной органзы

В Москве состоялась презентация клипа на новый трек вокалистки «Я пропала, мама».

Акцент на стройные ножки: певица Леся Кир предстала на публике в юбке из прозрачной органзы
Певица Леся Кир. Фото: instagram.com/lesyakir_official/

В первый день июля в одном из самых популярных ресторанов Москвы «Гранд Урюк Березка» в Москва-Сити состоялась презентация нового клипа Алеси Кирпы, известной под сценическим псевдонимом Леся Кир, на песню «Я пропала, мама». Продюсером певицы является Михаил Пятышев, который сотрудничает с Михаилом Шуфутинским и Катей Лель.

На презентацию клипа были приглашены звезды шоу-бизнеса, журналисты и близкие друзья восходящей звезды.

Интересна история создания песни «Я пропала, мама». Леся Кир написала ее сама. Но изначально предполагалась, что трек будет исполнять пятнадцатилетняя девушка. Текст из-под пера Леси вышел слишком взрослым и зрелым. Не мудрено, ведь она – мама троих детей!

В итоге, певица решила, что песня останется в ее репертуаре.

В августе на суд публики будет представлена еще одна композиция авторства Леси Кир. В прокат выйдет фильм «Маски», продюсером которого она является. Для картины Леся написала трек «Мы сбросим маски свои», получившийся очень злободневным.

Певица Леся Кир на презентации клипа на песню «Я пропала, мама»
Певица Леся Кир на презентации клипа на песню «Я пропала, мама». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Стоит добавить, что Леся Кир предстала на презентации в очень смелом для мамы троих детей наряде. Она облачилась в яркий топ, сочетав его с юбкой из прозрачной органзы, которая обнажила стройные ножки многодетной мамы.

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