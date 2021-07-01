«Будь востребована и любима»: Навка поздравила Сотникову с 25-летием

Молодую фигуристку можно увидеть в Сочи, в постановке «Руслан и Людмила».

1 июля отмечает день рождения известная фигуристка Аделина Сотникова. В 2021 году ей исполняется 25 лет.

С юбилейной датой девушку поздравила ее коллега и старший товарищ Татьяна Навка.

«Первая в истории России олимпийская чемпионка в одиночном катании, умница, красавица, прекрасный и невероятной доброты человечек, будь счастлива, востребована, любима и всегда иди только вперед!» — написала 46-летняя спортсменка в Instagram.

Она также напомнила, что уже 2 июля Аделина вернется на «сочинский лед», где когда-то завоевала олимпийское золото, но уже в качестве артистки. Девушка играет главную женскую роль в ледовом шоу «Руслан и Людмила», привезенном в «Сочи Парк».

Напомним, в марте 2020 года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры после операции на позвоночнике. Теперь выдающуюся фигуристку можно увидеть в зрелищных ледовых шоу. Также она открыла собственную школу фигурного катания.

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