Родные братья: принцы Уильям и Гарри откроют памятник принцессе Диане

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. В день ее рождения, 1 июля, в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник в ее честь. Статую установили в Затонувшем саду – одном из любимых мест отдыха леди Ди. Официальное ее открытие также пройдет в день ее рождения, время церемонии не разглашается.

На мероприятии будут присутствовать родные братья — принцы Уильям и Гарри. ВВС сообщает, что из-за пандемии коронавируса церемония пройдет в узком семейном кругу.

больше по теме Хочет признать ошибки: принц Гарри тоскует по дому Накануне герцог Сассекский прилетел в Лондон.

Напомним, что герцог Сассекский прилетел в Лондон на прошлой неделе. Сразу после этого он самоизолировался на пять дней во Фрогмор-коттедже. Ранее сообщалось, что после открытия памятника герцог сразу же вернется в Монтесито к жене, сыну и новорожденной дочке.

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