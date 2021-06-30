«Еще бы на уши натянула»: Ольга Бузова в мини-юбке засветила трусы, едва передвигая ногами

Ольга Бузова привыкла удивлять публику. Только она ушла из «Дома-2», как нашла себе ряд новых занятий. Она заявила, что станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу, а также примет участие в белорусской версии шоу «Х-фактор». А этим летом девушка успела стать актрисой МХАТа и спеть дуэтом с Дмитрием Маликовым. А теперь она находится в Африке.

Пока Ольга предпочитает хранить интригу и не рассказывает о своих приключениях. Она лишь хвастается своими нарядами. Так, 30 июня девушка отметилась в мини-платье с цветочным принтом. Однако поклонники заверили, что ее образ неудачный, а из-за пышных локонов ее сравнили с Надеждой Кадышевой. Позже Бузова переоделась в джинсовую мини-юбку и блузку с пышными рукавами. Модные сандалии дополняли ее лук.

В средине дня телеведущая прогуливалась со своим PR-менеджером Антоном. Они шли по тропинке, но у Ольги был неуверенный шаг. В какой-то момент она засветила светлое нижнее белье. Потом девушка делала вид, что сходить с тропинки нельзя.

«Ты утонул! В любви моей… Мы не помещаемся», — закричала звезда. «Шел всего лишь 4-й день. Пока держимся, и мы на позитиве», — заверила она.

Поклонников удивили новые кадры. Многие сочли, что Бузова снова промахнулась с нарядом. «Трусами обязательно светить или уже привычка», «А теперь, вопрос, какого цвета трусы Оли Бузовой?», «Оля, ты кажется что-то засветила», «Похоже, градус повышен», «Еще бы на уши натянула юбку», «Поведение еще то», — прокомментировали пост подписчики.

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