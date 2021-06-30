«Какие формы!»: Ходченкова в нижнем белье и на каблуках оголила изящную фигуру на пилоне

Светлана Ходченкова знакома зрителям, так как не раз снималась в кино. В ее копилке множество фильмов и сериалов: «Пять невест», «Любовь в большом городе», «Домашний арест» и другие картины. Часто девушке приходится играть роковых красоток, но ей это удается легко, так как актриса обладает эффектной внешностью. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Не удивительно, что в прошлом году ее признали лучшей актрисой десятилетия.

Обычно Светлана редко делится новостями из своей жизни. Она любит путешествовать и все чаще оказывается на светских раутах. Девушка появляется на публике в вечерних платьях. Но ее любимым занятием являются танцы на пилоне. Не первый год актриса берет уроки по этому виду хореографии. 30 июня Ходченкова поделилась пикантным фото, на котором запечатлелась в нижнем белье и ботильонах на каблуке.

Она изогнулась, держась боком за пилон. При этом девушка обнажила рельефные ноги и изящные бедра. Светлана засветила все свои прелести.

Поклонники одарили ее комплиментами. Актриса сразила их своими формами. «Ох, какой вид», «Это прелесть», «Изгиб на миллион», «Света, покоряешь все больше», «Эти ноги нереальной красоты», «Какие формы!», «Это фантастика», «Хочется прям на пилоне увидеть, в движении», «Чувствуется ваша сила», «Бедра идеальной округлости», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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