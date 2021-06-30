«Какая впадина»: Подольская в шифоновых шортах и лифе обнажила наливную грудь на пляже Кемера

Наталья Подольская всегда отличалась особенной красотой. Рыжеволосая певица следит за фигурой. В прошлом году она стала мамой во второй раз. Теперь артистка воспитывает не только сына Артемия, но и малыша Ивана. Примечательно, что после родов она вернулась в форму за считанные месяцы. Теперь она снова носит женственные платья и костюмы с топами. На днях жена Владимира Преснякова улетела отдыхать в Турцию.

Первый день Наталья провела на пляже. Она загорала в купальнике и следила за детьми. А вот на следующий день к ней приехал Пресняков. Музыкант взял на себя сыновей, позволив супруге отдохнуть по-настоящему. Первым делом артистка запечатлелась на побережье в шифоновых мини-шортах и голубом лифе от купальника. Она похвасталась точеной фигурой и наливным бюстом. Подольская покрасовалась перед камерой.

«Итак мы в Турции. В Кемере. Я открыла для себя это направление с рождением детей. Для них лучше Турции может быть только Турция. Море, аквапарк, бассейн, фрукты, мороженое на каждом углу, вечером шоу программа. Говорят тут есть детский клуб, но мой очень взрослый парень туда не собирается (он же взрослый), а Ваню я пока никуда не отдам. Сегодня прилетел наш Вова, а это значит, что Тему мне можно не развлекать, у них свои мальчишечьи дела», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие одарили комплиментами певицу. «Фигурка топчик», «Вот это талия», «Как вам удается держать себя в форме?», «Уже загар липнет», «Ложбинка разъехалась», «Красота во плоти», «Эта грудь так и манит», «Хороша», «Сладкая девушка», «Какая впадина», — прокомментировали пост подписчики.

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