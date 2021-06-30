«Просто роскошна! Фигурка — топ»: Водянова в мини-бикини повеселилась в русской бане с друзьями

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. В просторном доме она не только принимает гостей, но и растит пятерых детей. Как известно, у девушки есть трое наследников от первого брака: Лукас, Нева и Виктор, а от нынешнего мужа Антуана Арно у нее подрастают Максим и Роман. Примечательно, что многодетная модель по-прежнему обладает стройной фигурой и недавно приняла участие в модном показе в Италии.

Теперь Наталья проводит время в Лондоне. Ей удается находить время на веселье. Так на днях уикенд она провела в бане с друзьями. Русские традиции модель очень любит, поэтому не могла отказаться попариться. На кадрах из бани, она предстала в бирюзовом купальнике. Вместо бассейна Водянова охлаждалась с помощью воды из бочек. Она блеснула прелестями фигуры в намокшем бикини.

Потом звезда смогла поесть домашней еды и насладиться чаем. Примечательно, что она была с друзьями, среди которых были парни и девушки. Наталья не постеснялась предстать без макияжа и укладки. Она насладилась приятной компанией.

«Традиционная русская паровая баня с некоторыми очень забавными моментами.. взгляните!» — отмечено в подписи к видео.

Поклонники были поражены тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили модель комплиментами. «Какие линии в теле! Вот она красота!», «Ой, какая фигурка», «Наташа, ваши формы прекрасны», «Без макияжа и укладки просто роскошна», «Как можно так выглядеть?», «Просто роскошна! Фигурка — топ», — прокомментировали пост подписчики.

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