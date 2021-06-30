Откровения королевского шеф-повара: какое блюдо никогда не ела Елизавета II

Даррен Макгрейди работал в Букингемском дворце более десяти лет.

Королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, который работал в Букингемском дворце с 1982 по 1993 годы, сделал признание. Оказывается, Елизавета II никогда не ела пиццу. Все потому, что классические итальянские блюда никогда не будут подавать к столу на официальных приемах.

«Меню в Букингемском дворце склоняется к традиционной французской кухне, а это значит, что следует избегать итальянских блюд, таких как пицца», — цитирует шеф-повара Express.

Кроме того, согласно королевской традиции, есть руками не позволительно.

«Викторианское воспитание Ее Величества диктует, что единственное, что можно брать руками — это послеобеденный чай», — добавил Макгрейди.

Ранее стало известно, что Елизавета II — большая любительница шоколадного торта, который готовят из печенья. Королева не упускает возможности отведать кусочек лакомства каждый день.

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