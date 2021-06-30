Громкое заявление: Кейт Миддлтон больше не будет иметь детей

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Было много слухов о том, что герцоги Кембриджские планируют стать родителями еще раз, но их опроверг королевский эксперт Рассел Майерс. Хотя ранее он обещал озвучить важные новости из дворца, что опять спровоцировало слухи о беременности Кейт.

«У них есть трое детей и, я думаю, больше не будет», — цитирует Express эксперта.

Также Майерс порекомендовал фанатам внимательно следить за новостями Кенсингтонского дворца. В случае, если герцогиня забеременеет, об этом сразу сообщат в соцсетях.

Напомним, что на прошлой неделе Миддлтон открыла благотворительный фонд, который стал кульминацией ее десятилетней работы по изучению детской психологии.

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