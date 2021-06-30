Ошеломляющая сумма: сколько стоит королевская коллекция тиар

Елизавета II – обладательница одной из самых дорогих коллекций в мире.

Коллекция украшений королевы, которая стоит колоссального состояния, имеет многовековую историю. На протяжении многих лет Елизавета II носила диадемы только на официальных королевских помолвках или в мировых турах.

Иногда она передавала тиару своим родственникам в день их свадьбы. Известно, что британская королевская семья обладает самыми дорогими украшениями и по их стоимости делит первое место с королевской семьей Нидерландов.

Так, Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри была в тиаре королевы Марии Бандо. Принцесса Евгения выбрала тиару Greville Emerald Kokoshnik, когда вышла замуж за Джека Бруксбэнка в 2018 году.

А принцесса Беатрис надела тиару Королевы Марии с бриллиантовой бахромой. Совокупная их стоимость составляет 17 миллионов фунтов стерлингов (1,7 млрд рублей). Об этом пишет Express.

Причем, самой дорогой в этом списке является тиара принцессы Евгении. Она была изготовлена ​​вручную компанией Boucheron в 1919 году и первоначально принадлежала миссис Гревиль, подруге королевы-матери.

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