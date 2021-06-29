«Роскошно»: Рудковская в леопардовом купальнике оголила стройные ноги на пляже в Сен-Тропе

Яна Рудковская уже длительное время находится в браке с Евгением Плющенко. Она является его главной поддержкой и опорой. Влюбленные воспитывают сыновей Сашу и Арсения. От прошлых отношений у блондинки есть еще двое сыновей, один из которых приемный. Однако она мечтает о дочке. Светская львица является настоящей модницей. Она покупает люксовые наряды и собирает эксклюзивные сумки известных брендов.

Еще не так давно Яна мечтала об отпуске. Весной она отдохнула с семьей на Мальдивах. Теперь блондинка проводит время во Франции. Она остановилась на побережье с роскошной виллой. На этот раз светская львица предстала в леопардовом купальнике с открытой спиной. Пляжный образ она дополнила струящейся накидкой в таком же цвете. Рудковская позировала у бара, а также под навесом на пляже, оголив свои стройные ноги.

«Мы открыли пляжный сезон в Сен-Тропе», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 46-летняя жена фигуриста. Многие отметили, что ее образ выглядит сногсшибательно. К слову, Яна в очередной раз выбрала купальник любимого дизайнера и подруги Натальи Ким. «Шикарно выглядите, как всегда», «Яна, вы всегда такая модная и красивая», «Вы прям тигрица», «Шикарный образ, вам идет», «Фото прямо неудачные, а нога 47-го размера», «Роскошно», — прокомментировали пост подписчики.

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