«Подчеркнула нужное»: Лопырева в купальнике с модным лифом обнажила загорелую ложбинку греха

Виктория Лопырева не так давно впервые за долгое время приехала в Россию. Около месяца она провела на своей родине, то посещая светские мероприятия, то сопровождая мужа Игоря Булатова на важных встречах. При этом девушка каждый раз представала на публике в женственных образах. Модель любит носить платья, открывающие ее ноги. При этом блондинка подбирает актуальные луки, так как следит за трендами.

Недавно Лопырева покинула Москву. Она прилетела отдыхать в Турцию. Уже второе лето подряд модель проводит в Бодруме. На этот раз компанию ей составляют подруги. Девушка даже на курорте следит за матчами Чемпионата Европы по футболу. Но 29 июня свой день она начала с принятия солнечных ванн. Виктория предстала в черном купальнике на пуфиках под навесом. Она показала длинные и загорелые ноги.

Потом девушка запечатлела себя вблизи. Она похвасталась грудью в лифе с тесемками, которые визуально увеличивают бюст. Лопырева подразнила поклонников своими формами и особенно ложбинкой греха, загорая на побережье.

Подписчики одарили ее комплиментами. «Восхищаюсь вами!», «Богиня», «Такая красивая», «Подчеркнула нужное», «Как вы умудряетесь так выглядеть?», «Фигурка роскошная, ничего не скажешь», «Любоваться вами хочется», «Я бы рядом с вами не загорала», «С вами не поконкурируешь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.