Стеша Маликова в «рваных» джинсах и джемпере оверсайз отметила выпускной в Санкт-Петербурге

Стеша Маликова — старшая дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Девушка долгое время была единственным ребенком в семье. Однако несколько лет назад суррогатная мать родила певцу сына Марка. Теперь артист заботится о малыше и почти все свободное время проводит с ним. А вот его наследница стала самостоятельной. Она не только основала свой бизнес в разгар пандемии, но и на днях окончила МГИМО.

Так как Стеша выпускает свою линейку одежды, она разбирается в моде. Дочка певца носит трендовые вещи. Девушка на днях отметилась в платье в горох и примерила костюм в бельевом стиле. А вот свой выпускной она отпраздновала в ультрамодном, но простом повседневном образе. Маликова решила отметить окончание вуза в Санкт-Петербурге. Весь день она гуляла в «рваных» широких джинсах, которые актуальны этим летом, а также черном джемпере оверсайз. Сумка-мешок Chanel дополнила лук.

«Выпускной с любимыми людьми в любимом городе», — похвасталась она.

Наследница артиста прогулялась по центру города, а потом оказалась в парке. Наряд подчеркнул ее стройность. Благодаря кедам она показала тонкие щиколотки. Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие похвалили ее за то, что она не стала наряжаться.«Девушка высшего сорта и по красоте и по характеру и по происхождению», «Вот она, красота в простоте», «Восторг… Ты чудо, Стефа», — прокомментировали пост подписчики.

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