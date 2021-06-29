«Вау, какая фигурка»: Подольская в откровенном бикини блеснула наливным бюстом на отдыхе в Турции

Певица решила провести отдых без мужа Владимира Преснякова. В первый день она отметилась в модном образе.

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастает шестилетний сын Артемий. А в прошлом году в семье произошло пополнение. Певица родила еще одного сына, которого назвали Иваном. После этого супругам стало некогда скучать, так как они то ездили на разные мероприятия и концерты, но приглядывали за малышами. Но недавно артистка уволила няню, поэтому покидать дом вдвоем стало сложно.

Последние несколько дней Подольская то ездила на светский обед, то выступала на фестивале «Жара». После таких насыщенных дней она устроила себе отпуск. Вместе с сыновьями и мамой певица улетела в Турцию. Там артистка с самого утра отправилась загорать у бассейна. Она предстала в алом купальнике с лифом-бюстье и трусиками с парео. Наталья дополнила образ плетеной шляпкой с лентами.

Девушка засветила не только роскошный наливной бюст, но и плоский живот. После родов она быстро вернулась в форму. Жена Преснякова выбрала купальник, который идеально подчеркивает прелести фигуры.

Поклонники восхитились красотой певицы. «Вы сногсшибательно выглядите», «Как вам удалось после родов фигуру вернуть такую прекрасную?», «Вау, какая фигурка», «Сочная ложбинка», «Стройная с осиной талией», — прокомментировали пост подписчики. К слову, дети отдыхают с артисткой. Она показала, как кормит младшего сына, а Артемий ей помогает. Малыши уже нашли общий язык.

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