62-летняя Юдашкина в шортах-бермудах показала стройные ноги на фоне итальянской виллы

Валентин Юдашкин уже 33 года счастлив в браке с женой Мариной. Она является его главной музой. Примечательно, что возлюбленная маэстро часто облачается в наряды, которые он сам создает. Она регулярно выходит в свет, посещая вечеринки друзей, премьеры и театры. Обычно пара проводит время в своем особняке с внуками Аркадием и Анатолием. Но малышей увезли на время в Китай, поэтому уже год супруги время от времени путешествуют.

Этим летом Юдашкин решил отдохнуть в Италии. На днях пара оказалась у озера Комо. Они поселились в уютном отеле на побережье. Накануне супруги не только поужинали, но посетили выставку Cartier. Жена модельера отметилась в изящном платье в горох. А вот на следующий день пара решила осмотреть виллы в Каннобио у озера Лаго Маджоре. На этот раз 61-летняя Марина облачилась в монохромный наряд с белыми шортами-бермудами. Она открыла свои стройные ноги на фоне сада.

«Вилла д’Эсте — одна из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, — похвасталась звезда.

Поклонники редко видят жену Юдашкина не в вечерних нарядах. Многие отметили, что в 62 года она обладает изящными ножками. «Шикарно!», «Боже, как красиво», «Прелесть», «Какая красота», «Поистине потрясающая моя», «Вот это ноги», «А вы дама, а не бабушка», «Шортики может позволить себе не каждая после 50 лет», «Повезло Валентину, жена красотка», «Правильные шорты и вы сразу стройная», — прокомментировали пост подписчики.