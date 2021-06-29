В кругу родных: дочка Веры Глаголевой в молочном мини-платье с открытыми плечами отметила 41-летие

Вера Глаголева была одной из самых известных актрис. Она ушла из жизнь в 61 год после продолжительной борьбы с раком. Примечательно, что артистка успела побывать на пышной свадьбе своей младшей дочки Анастасии Шубской, которая стала женой Александра Овечкина. Также у нее остались еще две дочки Анна и Мария Нахапетовы. Девушки тоже обрели счастье в личной жизни и подарили маме внуков.

больше по теме Шубская в платье миди молочного цвета и серебристых босоножках сходила в ресторан с Овечкиным Хоккеист проводит летние дни на море вместе с женой и детьми.

Обычно Шубская много времени проводит в США, но в этом году летом муж привез ее на родину. Однако потом они на несколько недель уехали на море, где провели время с сыновьями, Сергеем и Ильей. Однако 28 июня пара вернулась в Москву и отметилась на двух праздниках. Сначала они посетили детскую вечеринку друзей. А вот уже ночью они приехали на праздник, который закатила сестра Анастасии Мария. Она решила в кругу родных отметить 41-летие.

Именинница предстала в белоснежном мини-платье с открытыми плечами. Наряд она дополнила алыми босоножками. А Шубская была в рубашке оверсайз и короткой юбке со стразами. Девушки в какой-то момент стали танцевать с мужьями под живое пением Любови Успенской. Анна Нахапетова тоже пришла на праздник. Она устроила танцы на вечеринке вместе с хоккеистом.

Кульминацией вечера стал торт с большим количеством свечек. Мария загадала желание, обнимая своих сыновей Кирилла и Мирона. Рядом с ней были родные. Позже праздник продлился до утра. Поклонники были рады видеть дочек Глаголевой вместе.

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