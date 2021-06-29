«Пресс на зависть»: постройневшая Муцениеце в шортах и лифе похвасталась соблазнительными формами

Агата Муцениеце уже год является свободной девушкой. Она долго переживала из-за развода с Павлом Прилучным, хоть и сама решила уйти от него. Девушка позже призналась, что он поднимал на нее руку и порой был агрессивен. Однако после расставания с возлюбленным актрисе стали чаще предлагать роли в кино. Ко всему прочему, она решила сменить имидж, нарастив волосы. Теперь артистка выглядит более женственно.

В последнее время Агата часто облачается в платья свободного кроя. При этом наряды лишь подчеркивают достоинства ее фигуры. По словам актрисы, она весит 53 килограмма, но мечтает весить 52 килограмма. Девушка устраивает пробежки почти каждый день. Утром 29 июня она решила похвастаться своей постройневшей фигурой. Муцениеце похвасталась плоским животом и роскошным бюстом. Она предстала в черном лифе и белоснежных шортах.

«Когда результат тренировок на лицо», — написала звезда.

Поклонники отметили, что даже без макияжа и укладки артистка прекрасно выглядит. Ее подтянутая фигура свела с ума ее фанатов. «Какая прелесть», «Агата, это не грудь, а сладкие ягодки», «Пресс на зависть», «Сладкая ложбинка», «Впечатляющий результат», «Роскошная девушка», «Фигурка чистый соблазн», «Идеально все», «Муцениеце, это надо стать такой хорошенькой», — прокомментировали кадры подписчики.

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