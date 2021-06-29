«Как помолодела!»: Наталия Орейро в алом жакете на голое тело похвасталась новым цветом волос

Звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» впервые за долгое время сменила имидж и не побоялась оголить свои прелести.

Наталия Орейро знакома многим россиянам, так как в свое время сериал «Дикий ангел» с ее участием был в нашей стране очень популярен. А так как девушка еще и поет, то не раз приезжала в Россию с гастролями. Она успела подружиться с Иваном Ургантом и даже намекала, что не против получить российский паспорт. Однако уже больше года уругвайская актриса не покидай свою родину. Из-за пандемии она не путешествует, но много снимается в местных шоу.

Недавно Орейро отметила свое 44-летие. Поклонники с трудом поверили, что исполнительнице роли Милагрос Эспосито уже столько лет. При этом она по прежнему обладает стройной фигурой. А накануне актриса поделилась новыми кадрами. Она неожиданно решила сменить имидж. Девушка перекрасилась в блондинку вслед за Ольгой Бузовой. Однако Наталия преобразилась ради съемок в новом сериале.

Она приняла участие в смелой фотосессии. Артистка позировала в жакете с перьями на голое тело, блеснув маленьким бюстом, а также брюках с кожаными сапогами винного цвета.

«Образ мечты для Got Talent Uruguay, на этой неделе начинается отбор членами жюри и программа выйдет всего один раз», — поделилась звезда.

В шоу талантов Орейро участвует не первый год. Она является членом жюри. Поклонники восхитились тем, как теперь выглядит актриса. Многие отметили, что блонд ее омолодил. «Как красиво! О Боже», «Просто нет слов», «Как помолодела!», «Грудь обвисла, но вид поражает», «Роковая блондинка», «Какой крутой ангел», «Идет, очень идет», «Любуюсь, вам к лицу этот цвет», — прокомментировали пост подписчики.

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