Складки на животе не скрыть: поправившаяся Бузова в мини-шортах и топе показала свою виллу

Телеведущая решила провести экскурсию по дому в Африке, в котором проведет целый месяц. При этом поклонники заметили, что ее фигура преобразилась.

Ольга Бузова несколько месяцев назад пережила расставание с Давой. После этого она также ушла с поста ведущей шоу «Дом-2». Девушка решила начать новую жизнь. На этот раз она не только выпустила новые песни, но и стала актрисой МХАТа, недавно артистка сменила имидж, снова встав блондинкой с длинными волосами. И не успела она вернуться с Европы и зажечь на фестивале «Жара», как снова отправилась в путешествие.

Вот уже несколько дней Ольга находится в Африке. Она призналась, что проведет там целый месяц, так как участвует в новом проекте канала ТНТ. Девушка живет практически среди дикой природы, Каждый день она видит сафари с жирафами, львами и леопардами. А ужинать ей мешают обезьянки. 28 июня Бузова решила провести экскурсию по своей вилле. Она облачилась в мини-шорты и топ на голое тело.

Пока артистка показывала свою большую кровать и лежала в одной из двух ванн, то засветила фигуру со всех сторон. Она также не смогла скрыть складки на животе, когда хвасталась гардеробной. Сама девушка еще после поездки в Италию призналась, что поправилась. На этот раз и поклонники оценили ее преображение.

«Мой дом на месяц. Если быть точнее, не дом, а место, где я буду ночевать под всеми одеялами, которые только есть, и в самой теплой одежде. Ну и просыпаться в 5.30, когда за окном еще темно. Купальники покинули чат, жаль не взяла с собой термобелье. Об этом что-то я не подумала», — рассказала звезда.

Поклонники оценили то, как выглядит Ольга. «Оля, что с лицом?», «Ох, вся жизнь на показ», «Оля вам очень хорошо быть блондинкой», «Копия Ивлеевой», «Складки на животе и грудь налилась», «Опухшая снова», — стали писать подписчики.

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