«Купальник-топлес»: Михайловская в мокром лифе привлекла внимание экс-мужа Арнтгольц

32-летняя актриса Анна Михайловская («Кадетство», «Барвиха», «Маргоша») выложила в Instagram фото в желтом купальнике, который, по ее словам, очень нравится подписчикам. Звезда сериалов блеснула упругим бюстом под тонкой тканью. Наверняка она знает, что верхняя часть комплекта просвечивается, открывая смотрящим чуть больше, чем нужно, о чем пользователи соцсети тут же написали в комментариях.

«Там что-то проглядывается сквозь купальник. И зачем он тогда нужен? Снимай, не стесняйся», «Через купальник груди видать», «Да, купальник-топлес», «Подскажите, где купальник покупали?», «Ух, шалунья», «Покажи стринги», — веселятся подписчики Михайловской.

Красоту коллеги отметили актрисы Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко, а также бывший муж Татьяны Арнтгольц, актер Иван Жидков. 37-летний мужчина, который на данным момент свободен в отношениях, поставил лайк пикантной фотографии Анны.

Напомним, что Михайловская тоже не замужем. В 2018 году она развелась с актером Тимофеем Каратаевым. В этом браке у нее родился сын Мирослав.

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