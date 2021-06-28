«Божественное волшебство»: Таисия Повалий показала ретрофото с новорожденным сыном

Известная певица стала мамой в 18 лет.

28 июня свой день рождения отмечает единственный сын украинской певицы Таисии Повалий — Денис. В 2021 году мужчине исполнилось 38 лет, но его знаменитая мать решила отметить эту дату его детской фотографией.

«Это божественное волшебство трогает меня до глубины души! Рождение новой жизни, продолжение рода — это величайшее чудо природы!» — написала 56-летняя певица в Instagram, опубликовав черно-белое фото с малюткой.

Она пожелала сыну счастья и радости. Денис, кстати, уже два года сам является отцом. В 2019-м они с женой Светланой подарили Таисии внука Демьяна.

больше по теме Таисия Повалий на снимке со вторым мужем показала, как она выглядела 27 лет назад Фотография была сделана в далеком 1993 году.

Напомним, известная певица стала мамой в первом браке — с музыкантом Владимиром Повалий. На тот момент ей было всего 18 лет.

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