«Еще короче не было?»: Гагарина в молочном платье-бюстье и на шпильках блеснула загорелыми бедрами на публике

Полина Гагарина несколько недель провела в Греции. Певица наслаждалась отдыхом в компании дочки Мии и сына Андрея. Так как в прошлом году она развелась с Дмитрием Исхаковым, то профессионального фотографа рядом с ней не было. Однако это не помешало ей почти каждый день менять наряды и купальники. Артистка так много времени проводила на пляже, что ее кожа стала бронзового оттенка.

27 июня Полина вернулась домой. Первым делом она устроила дефиле у своего особняка, а потом отправилась на закрытие фестиваля «Жара». На красной дорожке певица появилась в нюдовом платье-пальто и босоножках Yves Saint Laurent. А вот для выступления она приготовила еще более пикантный наряд. Гагарина предстала на публике в ульракоротком платье-бюстье цвета молока. Наряд выглядел стильно и подчеркивал талию звезды за свет геометрических вставок. Босоножки на шпильках удлинили ее загорелые ноги.

Артистка не только исполнила свой хит, но и танцевала. Наряд позволил ей блеснуть рельефными бедрами. Полина едва не засветила нижнее белье на сцене. «Классная такая», «Словно из фильма будущего», «Загорелая нереально», «Еще короче не было?», «Так и Бузову затмить можно», «Мышца играет. Так красиво», «Безупречная фигура», «Круто выглядишь в таком платье, только плечи широкие», — прокомментировали кадры подписчики.

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