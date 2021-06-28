«Какая красота»: Наталья Подольская отметилась в белоснежном мини-платье с воротником «Клодин»

Наталья Подольская является мамой двоих детей. Она растит не только шестилетнего Артемия, но и Ивана, которому нет и года. И хотя недавно певица осталась без няни, муж Владимир Пресняков с удовольствием сидит с детьми, поэтому у артистки есть возможность выходить в свет. На днях она выступила на фестивале «Жара». Певица также приняла участие в светском обеде. Она сменила несколько нарядов подчеркнув стройные ноги.

А накануне Наталья устроила прогулку. Она решила посетить цветочный магазин. Девушка по такому случаю облачилась в одно из самых модных луков этого лета. Артистка отметилась в белоснежном мини-платье в стиле бэби-долл с воротником «Клодин». Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру и стройные ноги. Подольская собрала волосы, открыв изящную шею. Серьги в ушах дополнили ее женственный аутфит.

«Друзья, я нахожусь на цветочной базе «Азалия». Посмотрите, какая здесь красота и какой огромный выбор», — поделилась звезда.

Поклонники обратили внимание на образ Натальи. Многие отметили, что наряд ее украсил. «Где берете такие наряды?», «Наташа, вы прелесть!», «Очень милый наряд», «Как вы мне нравитесь в этом платье», «Первый красивый образ за долгое время», «Даже стали моложе», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Ксения Собчак, Полина Гагарина и другие звезды выбирали платье с воротником «Клодин».

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