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«Вижу будущую королеву»: Елизавета II вручила Кейт Миддлтон особый орден

Таким образом королева отметила, что видит в ней будущую королеву.

«Вижу будущую королеву»: Елизавета II вручила Кейт Миддлтон особый орден
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Еще будучи студенткой Кейт Миддлтон смогла расположить к себе не только принца Уильяма, но и всю королевскую семью. Практически десять лет ей потребовалось на то, чтобы надеть тиару и стать женой британского престолонаследника. Согласно королевскому протоколу, Кейт станет королевой, когда принц Уильям взойдет на престол. В данное время он является вторым в очереди на трон. Еще в 2018 году Елизавета II сделала Кейт презент – особый королевский орден. Эксперты считают, что таким образом королева отметила, что видит в ней будущую королеву.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

«Все предельно ясно. Елизавета II будто бы отметила: «Я королева и я вижу в Вас будущую королеву», — цитирует эксперта Дэвида Райли Express.

С этим орденом, который крепится на желтом банте на грудь, Кейт появлялась на королевском балу.

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