Не учил плохому: Моргенштерн признался Диме Билану, что вырос на его песнях

Триумфатор «Евровидения» выступает на сцене уже больше 20 лет.

Популярного певца Диму Билана спросили, появились уже люди, которые подходят к нему за автографом и говорят, что выросли на его песнях. 39-летний артист со смехом ответил, что такое явление присутствует в его жизни уже очень давно. Причем это не только рядовые слушатели, но и новые звезды сцены.

«Каждый артист, который рвет сейчас все площадки, пишет и говорит: «Я вырос на этой песне». Моргенштерн тот же самый говорил, что он вырос на моих песнях, Слава Мэрлоу», — рассказал Билан в интервью изданию Ok Magazine.

Мужчина, правда, тут же оговорился, что не учил этих ребят плохому своей музыкой. Он понадеялся, что та часть его творчества, которая затесалась в головах у молодых звезд, отвечает за их «светлую сторону».

«К слову, первый диск, который купили Славе Марлоу в детстве родители, — мой, который назывался Believe, как он сам рассказывал», — добавил Дима.

В том же интервью он назвал поколение «тиктокеров» новыми людьми, которые выросли со смартфонами в руках и гораздо лучше взрослых приспособлены жить в эпоху глобализации.

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