«Мы не молодеем»: Билан объяснил, почему крестится перед каждым выступлением

В новом интервью Диме Билану напомнили, что он уже 20 лет на сцене и продолжает оставаться востребованным певцом. Артист отметил, что это результат тяжелого труда, и добавил, что до сих пор каждый раз крестится перед тем, как выйти на сцену. Если речь не о записываемой передаче, а о концерте или прямом эфире, то 39-летний мужчина сильно волнуется, потому как все, что он сделает перед тысячами глаз, может войти в историю и изменить всю его карьеру.

В этой связи певец вспомнил свой неудачный концерт в Самаре, правда, отметил, что тогда на сцене все было не так плохо, как это преподнесли в СМИ.

«Трясти начинает больше, потому что мы не молодеем — раз, два — я всегда думаю, что это судьбоносный момент сейчас и именно сейчас будет что-то неповторимое. Вот это чувство, что ты можешь повлиять на ход событий, — оно не оставляет тебя, оно умножается с каждым днем», — поделился Билан в разговоре с изданием Ok Magazine.

Журналисты спросили певца о том, что он чувствует в подобные моменты — ответственность или искушение. Дима ответил, что это нечто между данными понятиями, это внутренняя борьба, в которой он старается выбирать светлую сторону, но это совсем не просто.

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