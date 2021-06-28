«Будто сижу в туалете»: звезда «Теории большого взрыва» рассказала о неловкой постельной сцене

Издание The Hollywood Reporter собрало «круглый стол» из шести американских комедийных актрис, которые рассказали о своих худших постельных сценах и прочих казусах съемок. Среди откровенничающих дам оказалась и 35-летняя Кейли Куоко, известная российскому зрителю, как Пенни из «Теории большого взрыва». Несмотря на то, что актриса снимается уже почти три десятка лет, ее первая сцена секса случилась только в сериале «Бортпроводница», который вышел на сервисе HBO Max в конце 2020 года.

До этого у девушки не было опыта имитации секса перед и, по ее рассказу, она вообще не понимала, что ей нужно делать вместе с партнером. А последним, кстати, оказался Михиль Хаусман, снимавшийся в «Игре престолов», поэтому у него подобный опыт имелся.

«Когда крикнули: «Снято!», я зависла над ним, как будто сижу в туалете. Говорила себе: «Я ничего не трогаю, я ни на что не смотрю». Я не знала, что мне делать, — вспоминается со смехом Кейли. — Он (Хаусман. — Прим. авт.) сказал: «Ты ведешь себя так странно, делаешь это еще более странно, чем должно быть». Но я была совершенно не в своей тарелке».

Добавим, что у сериала вышло 8 эпизодов, и он уже продлен на второй сезон. По сюжету, главная героиня просыпается с похмелья и обнаруживает рядом с собой труп. Первым делом она должна позвонить в полицию, но не делает этого, пожелав сначала самой разобраться, что произошло.

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