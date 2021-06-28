«Никто не захочет смотреть!»: эксперт раскритиковала контент Меган и Гарри для Netflix

Спустя несколько месяцев после того, как Меган Маркл и принц Гарри обосновались в США, они заключили контракт с Netflix на многомиллионную сумму, а именно на 109 миллионов фунтов стерлингов.

В договоре было прописано, что герцоги Сассекские будут заниматься созданием уникальных сериалов, фильмов и даже мультфильмов для стримингового сервиса. Пока пара готовится к съемкам докфильма об играх Invictus для военнослужащих, которые пройдут в 2022 году. Однако не все американцы настроены положительно.

Так, эксперт и обозреватель Мелин Каллахан заявила, что вряд ли герцоги Сассекские соберут аудиторию на своих проектах.

«Это никто не захочет смотреть!», — цитирует Каллахан Express.

больше по теме Хочет признать ошибки: принц Гарри тоскует по дому Накануне герцог Сассекский прилетел в Лондон.

Напомним, на прошлой неделе принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. По прилету его поместили на пятидневный карантин во Фрогмор-коттедж.

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