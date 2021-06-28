Шаг к примирению: Елизавета II пригласила Меган и Гарри на свой юбилей

В следующем году королева отметит 70-летие своего правления.

Накануне принц Гарри прилетел в Лондон. Как только он выехал из аэропорта Хитроу, в сторону Фрогмор-коттеджа направилась и королева. Именно в этом особняке герцог будет отбывать пятидневный карантин перед тем, как принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Мероприятие пройдет 1 июля, в день рождения леди Ди, в Кенсингтонском дворце.

7News пишет, что Елизавета II пригласила Гарри и Меган на свой юбилей. В следующем году она будет отмечать 7-летие своего правления Великобританией. Таким образом, королева сделала примирительный шаг навстречу герцогам Сассекским.

Напомним, ранее экс-актриса отказалась лететь в Лондон вместе с мужем, аргументируя тем, что несколько недель назад стала мамой во второй раз.

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