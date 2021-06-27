Островок среди деревьев: как выглядит место захоронения принцессы Дианы

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее сыновья – принцы Гарри и Уильям подготовились заранее. Они принимали участие в проектировании памятника с 2017 года. Он будет открыт 1 июля, в ее день рождения, на территории Кенсингтонского дворца.

В 1997 году леди Ди погибла в результате ДТП в Париже. К тому момент она была в разводе с принцем Чарльзом, а значит, лишена всех титулов. Именно поэтому ее похоронили не в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где покоятся все монархи, а в парке Олторп, который входит в состав поместья Спенсеров. Так решил ее брат Чарльз.

Могила находится на небольшом островке посреди озера, которое окружено деревьями. Их сажали принцы Уильям и Гарри. Также рядом растут белые розы, а на воде – лилии. Место закрыто для посетителей, однако поклонники леди Ди находят возможности запечатлеть это его хотя бы издалека.

Несколько лет назад бывший шеф-повар Дианы Спенсер – Даррен МакГрейди посетил ее могилу и пришел в ужас. Место было неухоженное и заросшее, а мемориал на могиле едва можно было назвать таковым.

«Мемориал с покрытой пузырями краской больше походил на «грязный сарай», чем на святыню самой фотографируемой женщины в мире», — цитирует его АВС.

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Добавим, что принц Гарри прилетел в Лондон для того, чтобы принять участие в открытии памятника своей матери. По прилету в Хитроу он отправился во Фрогмор-коттедж, где будет отбывать пятидневный карантин.

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